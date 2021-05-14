Ирина Салтыкова, Жасмин и другие звезды, ставшие жертвами домашних тиранов

Как уточнила звезда, если первые два года замужества казались ей раем, то позже муж изменился, начал злоупотреблять алкоголем. Супруг хотел от нее покорности, чтобы сидела дома. В трезвом состоянии он был нормальным человеком, который любил жену и дочь Алису. Но выпивка делала его совершенно другим человеком, и Виктор превращался в чудовище.

«Последние четыре года нашей совместной жизни Виктор выпивал очень часто. Мне приходилось вызывать милицию. А кому я еще пожалуюсь? Родителям? Соседям?» - подчеркнула 55-летняя Салтыкова.

В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1» она уточнила, что однажды ее больной отец (у него были парализованы рука и нога) чуть не задушил Виктора, защищая дочь. «Тогда отец схватил его за шею и чуть не задушил. Вот откуда у него нашлись силы?» - отметила она.