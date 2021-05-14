Ирина Салтыкова, Жасмин и другие звезды, ставшие жертвами домашних тиранов
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Фото: Global Look Press
Как уточнила звезда, если первые два года замужества казались ей раем, то позже муж изменился, начал злоупотреблять алкоголем. Супруг хотел от нее покорности, чтобы сидела дома. В трезвом состоянии он был нормальным человеком, который любил жену и дочь Алису. Но выпивка делала его совершенно другим человеком, и Виктор превращался в чудовище.
«Последние четыре года нашей совместной жизни Виктор выпивал очень часто. Мне приходилось вызывать милицию. А кому я еще пожалуюсь? Родителям? Соседям?» - подчеркнула 55-летняя Салтыкова.
В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1» она уточнила, что однажды ее больной отец (у него были парализованы рука и нога) чуть не задушил Виктора, защищая дочь. «Тогда отец схватил его за шею и чуть не задушил. Вот откуда у него нашлись силы?» - отметила она.
Фото: Global Look Press
Россияне часто становятся жертвами домашнего насилия. Исключением не являются и семьи многих звезд, которые, казалось бы, всегда находятся на виду. Певица Жасмин вышла за бизнесмена и ресторатора Вячеслава Семендуева в 1996 году. Муж много вкладывался финансово в карьеру начинающей исполнительницы, но его интерес не был бескорыстным.
По словам Жасмин, муж пытался за ее счет реализовать свои амбиции, а когда выяснилось, что у нее есть собственное мнение, стал избивать - часто и по малейшему поводу. В 2006 году в телеэфире у Андрея Курпатова Жасмин рассказала об избиениях мужа, и эта история была закончена.
Фото: Instagram/@elena_ksenofontova_official
Известная зрителям по сериалу «Кухня» Елена Ксенофонтова (в шоу она снялась вместе с Дмитрием Нагиевым) в 2016 году рассказала о скандальном разводе с мужем. Александр Рыжих подал на актрису в суд и обвинил ее в побоях. Ксенофонтова позже призналась, что отбивалась от напавшего на нее мужчины и поцарапала его ногтем.
Фото: Global Look Press
Российский актер Александр Домогаров известен в своей среде как человек скандальный и не слишком успешный в личной жизни - его браки заканчивались шумными ссорами и разрывом. С актрисой Мариной Александровой он начал встречаться в 2005 году - девушка была младше его на 20 лет, но и она не смогла принять разгульный образ жизни артиста, а особенно - его привычку распускать руки. Роман вскоре закончился.
Фото: Global Look Press
Отец второго ребенка Кристины Орбакайте, бизнесмен Руслан Байсаров, - человек ревнивый и вспыльчивый. Во время одного из выступлений он набросился на Кристину, уволок ее в гримерку и там избил. У певицы оказался сломан нос. Позже мать Орбакайте, певица Алла Пугачева, рассказала, что в качестве «штрафа» за недостойное поведение Байсаров подарил ей роскошную квартиру в центре Москвы, но отношения в семье и с тещей это не спасло.
Фото: Instagram/@irinasaltykova_official, Instagram/@elena_ksenofontova_official, Global Look Press
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