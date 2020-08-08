Ирина Салтыкова опровергла информацию, что у нее рак: «Здорова, слава богу»

Певица не оставила недоброжелатилям никаких вариантов для домыслов. «Я здорова! Слава Богу!», написала артистка под коротким видео, в котором решила примерить на себя один из фильтров. Она призналась, что решила выложить хоть что-то, чтобы доказать хейтерам — с ней все в порядке.

Поклонники решили поддержать исполнительницу: «Как и всегда прекрасно выглядите!», «Никто и не сомневался», «Ирина, я рад за вас», — оставляют комментарии подписчики.