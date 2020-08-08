Ирина Салтыкова опровергла информацию, что у нее рак: «Здорова, слава богу»
Фото: Instagram/ @irinasaltykova_
Исполнительница хита «Серые глаза» уже несколько дней читает в прессе о своем «заболевании» и не понимает, откуда журналисты взяли эту информацию. В своем Инстаграм Салтыкова решила расставить все точки над i.
Певица не оставила недоброжелатилям никаких вариантов для домыслов. «Я здорова! Слава Богу!», написала артистка под коротким видео, в котором решила примерить на себя один из фильтров. Она призналась, что решила выложить хоть что-то, чтобы доказать хейтерам — с ней все в порядке.
Поклонники решили поддержать исполнительницу: «Как и всегда прекрасно выглядите!», «Никто и не сомневался», «Ирина, я рад за вас», — оставляют комментарии подписчики.
Ирина Салтыкова — российская певица и звезда 90-х. В 1986 году она познакомилась в Сочи со своим будущим супругом — солистом группы «Форум» Виктором Салтыковым. Шесть месяцев Ирина выступала в составе группы «Мираж». В 1995 году Салтыкова записывает песню «Серые глаза», которая приносит певице долгожданную популярность. В этом же году она разводится с Виктором. У исполнительницы также есть дочь Алиса, которая как и мама мечтает построить карьеру певицы.
Фото: Instagram/@irinasaltykova__ Видео: Youtube_
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