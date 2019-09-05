Ирина Салтыкова, Дмитрий Маликов и другие звезды отметили день рождения «Русского радио»

За почти четверть века своего существования «Русское радио» обрело доверие и любовь миллионов слушателей, а также раздало сотни статуэток «Золотой граммофон» лучшим и популярным артистам. В минувшую среду звезды, в числе которых были Ирина Салыткова, Дмитрий Маликов, Слава с дочерью и Юлия Барановская, пришли поздравить медиакомпанию и ее сотрудников с днем рождения.