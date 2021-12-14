Ирина Розанова откровенно рассказала о своих браках: «За мужем я никогда не была»

Ирина Розанова как на духу призналась, что нереализованное материнство — это самый тяжкий груз в жизни, который она будет нести до конца своих дней.

В youtube-шоу «Скажи Гордеевой» она также рассказала, что и в личных отношениях, и в работе предпочитает первой разрывать отношения, чтобы ее «не ушли». «За мужем я никогда не была. Может быть, в самом начале чуть-чуть. А потом всю жизнь все сама-сама-сама. Я всегда любила работать, это приносит мне удовольствие. Не представляю, как без этого», — откровенничала она.

Розанова рассказала, что все ее романы и браки строились на искренних отношениях. «Поэтому мы и смогли сохранить искренние отношения после расставания», — добавила она.

Но все карты открывать о потаенном артистка не стала: «Остальное додумывайте сами».