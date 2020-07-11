67-летняя Ирина Понаровская восхитила подписчиков эффектным нарядом в пайетках: «Икона стиля»

«Эталон красоты и стиля Браво», «Какая Вы шикарная!!!», «Богиня❤️🙏🔥», «Очень шикарная Ирина 🔥🔥🔥», «Королева!💞💞💞», - не скрывают восторга поклонники.

Ирина Понаровская - российская певица, актриса и телеведущая, заслуженная артистка России. За свою карьеру исполнила множество ролей в кино и записала 13 альбомов. Сегодня она активно продолжает работать. Понаровская трижды была замужем. От второго мужа - джазового музыканта Вэйленда Родда - в 1984 году родила сына Энтони. Также пара пыталась воспитывать приемную дочь Анастасию, но отношения не заладились, и после развода супруги вернули ребенка в детдом. Девушка до сих пор считает свое детство с приемными родителями несчастливым. Артистка брала долгий перерыв в карьере, но снова вернулась на сцену и радует поклонников своими выступлениями.