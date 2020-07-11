67-летняя Ирина Понаровская восхитила подписчиков эффектным нарядом в пайетках: «Икона стиля»
Фото: Instagram/ @irinaponarovskaya
Для своих поклонников Ирина Понаровская - эталон стиля. В свои 67 лет певица умеет выглядеть одновременно экстравагантно и очень сдержано. Исполнительница не раз демонстрировала в своем Инстаграм великолепное платье с черной юбкой в пайетках и белыми пышными рукавами. На этот раз звезда решила поделиться новыми снимками с фотосессии в шикарном наряде.
Под новым фото певица решила поинтересоваться у подписчиков, куда бы они отправились, когда откроют границы, но в комментариях фанаты исполнительницы засыпали Ирину комплиментами.
«Эталон красоты и стиля Браво», «Какая Вы шикарная!!!», «Богиня❤️🙏🔥», «Очень шикарная Ирина 🔥🔥🔥», «Королева!💞💞💞», - не скрывают восторга поклонники.
Ирина Понаровская - российская певица, актриса и телеведущая, заслуженная артистка России. За свою карьеру исполнила множество ролей в кино и записала 13 альбомов. Сегодня она активно продолжает работать. Понаровская трижды была замужем. От второго мужа - джазового музыканта Вэйленда Родда - в 1984 году родила сына Энтони. Также пара пыталась воспитывать приемную дочь Анастасию, но отношения не заладились, и после развода супруги вернули ребенка в детдом. Девушка до сих пор считает свое детство с приемными родителями несчастливым. Артистка брала долгий перерыв в карьере, но снова вернулась на сцену и радует поклонников своими выступлениями.
Фото и видео: Instagram/@irinaponarovskaya
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