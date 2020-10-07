Ирина Понаровская порадовала фанатов ярким образом и необычной прической с кудрями: «Шикарная женщина»

Джазовая певица Ирина Понаровская показала своим поклонникам роскошный образ в желтом вечернем платье и с необычной прической. Певица уложила локоны наверх, чем вызвала многочисленные комплименты со стороны своих подписчиков.

«Ирина Витальевна!!!! Ну просто нет слов!!! Жду новую передачу с нетерпением», «Понаровская конечно красавица. Она всегда была эффектная, ну просто умница, что такая яркая в своем возрасте. Браво, пример для подражания», «Божественная, неповторимая, лучшая, шикарная, неподражаемая, бриллиант всего мира, моя любимая Ирина Понаровская», «Ирина, как же вас не хватало! Очень рада, что вы снова с нами! Самая лучшая, самая талантливая, самая красивая!», «Ирина Витальевна, Вы эталон женственности и интеллигентности. Прекрасная, мудрая, роскошная женщина», «Ирина, оставайтесь всегда такой красивой! Ирина, Вы икона стиля. Здоровья вам! Ирина, очень хочется увидеть Вас по телевизору в Новогодних передачах на первом канале и на телеканале Россия1,на Голубом огоньке».