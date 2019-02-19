Ирина Пегова вывела в свет 13-летнюю красавицу-дочку

Ирина Пегова достаточно часто выкладывает в свой микроблог снимки с дочерью Таней, но в свете появляется с ней гораздо реже. Накануне вечером актриса сделала исключение и взяла дочь с собой на премьеру фильма «Затерянные во льдах».

Ирина и Таня с удовольствием позировали вместе на красной дорожке: улыбчивая звездная блондинка выглядит словно старшая сестра девочки.