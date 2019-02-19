Ирина Пегова вывела в свет 13-летнюю красавицу-дочку

Ирина Пегова достаточно часто выкладывает в свой микроблог снимки с дочерью Таней, но в свете появляется с ней гораздо реже. Накануне вечером актриса сделала исключение и взяла дочь с собой на премьеру фильма «Затерянные во льдах».
Ирина и Таня с удовольствием позировали вместе на красной дорожке: улыбчивая звездная блондинка выглядит словно старшая сестра девочки.
Напомним, Пегова родила дочь от экс-супруга Дмитрия Орлова, с которым развелась уже 8 лет назад. С тех пор артистка тщательно скрывает свою личную жизнь, хотя известно, что у нее был страстный роман с молодым танцором Евгением Раевым — ее партнером по шоу «Танцы со звездами».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram
Видео: Instagram