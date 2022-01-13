Ирина Пегова в экстрамини и декольте собрала комплименты за дерзкий образ — видео
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/pegovairina
Ирина Пегова одна из самых женственных российских актриса театра и кино. Она может похвастаться аппетитными формами и стройностью одновременно.
Артистка много занимается спортом и почти профессионально — танцами. И эти усилия вознаграждают ее. В новом видео, опубликованном в Instagram, Ирина похвасталась дерзким и смелым образом, а заодно и фигурой. Она продефилировала перед камерой в платье экстремально короткой длины и с декольте. Завершили образ алая помада и большие «цыганские» серьги.
«Не будьте скромными. Никакой скромности — только вперед», — призывал закадровый голос.
Подписчики в очередной раз попросили любимую артистку не худеть, назвав ее ягодкой и шальной императрицей. «Вот это красавица! И прикид отпад», — сошлись фолловеры в едином мнении.
Отметим, что Ирина Пегова обладает здоровой самоиронией и чувством уверенности в себе. Она может подшутить над своими особенностями, не стесняется показывать себя без прикрас — косметики и грима. За это ее фанаты любят еще больше.
Фото и видео: Instagram