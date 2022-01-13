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Ирина Пегова в экстрамини и декольте собрала комплименты за дерзкий образ — видео

Актриса опубликовала в личном блоге видео, в котором предстала роковой красоткой с ярко-рыжими локонами. В видео Ирина продефилировала в платье такой длины, что ее ноги можно было разглядеть во всей красе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Пегова на съемках в историческом фильме

Фото: www.instagram.com/pegovairina

Ирина Пегова одна из самых женственных российских актриса театра и кино. Она может похвастаться аппетитными формами и стройностью одновременно.

Артистка много занимается спортом и почти профессионально — танцами. И эти усилия вознаграждают ее. В новом видео, опубликованном в Instagram, Ирина похвасталась дерзким и смелым образом, а заодно и фигурой. Она продефилировала перед камерой в платье экстремально короткой длины и с декольте. Завершили образ алая помада и большие «цыганские» серьги.

«Не будьте скромными. Никакой скромности — только вперед», — призывал закадровый голос.

Подписчики в очередной раз попросили любимую артистку не худеть, назвав ее ягодкой и шальной императрицей. «Вот это красавица! И прикид отпад», — сошлись фолловеры в едином мнении.

Отметим, что Ирина Пегова обладает здоровой самоиронией и чувством уверенности в себе. Она может подшутить над своими особенностями, не стесняется показывать себя без прикрас — косметики и грима. За это ее фанаты любят еще больше.

Фото и видео: Instagram

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