Ирина Пегова в экстрамини и декольте собрала комплименты за дерзкий образ — видео

Подписчики в очередной раз попросили любимую артистку не худеть, назвав ее ягодкой и шальной императрицей. «Вот это красавица! И прикид отпад», — сошлись фолловеры в едином мнении.

Отметим, что Ирина Пегова обладает здоровой самоиронией и чувством уверенности в себе. Она может подшутить над своими особенностями, не стесняется показывать себя без прикрас — косметики и грима. За это ее фанаты любят еще больше.