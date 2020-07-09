Ирина Пегова показала честное фото и призналась: «Раньше я очень стеснялась выставлять свои селфи»
Сейчас 42-летняя Ирина Пегова без стеснения публикует селфи с морщинками, но так было не всегда.
«Не поверите, раньше, когда только зарегистрировалась в Инстаграм, я очень стеснялась выставлять свои селфи! И прямо таки боролась с этим и сгорала со стыда, делая пост! Думала, зачем, да и как то это не скромно? Шли годы... и... вот... Это фоточка сделана просто так... свет на лице показался красивый», — написала она.
Фото и видео: Instagram/@pegovairina
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