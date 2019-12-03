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Ирина Пегова не узнала себя после работы с профессионалами: «Как из меня можно было сделать такую даму?»

Атласная «комбинашка», прозрачный пеньюар, профессиональный макияж и укладка изменили Ирину Пегову до неузнаваемости.

«"Маха одетая" Франсиско Гойя сейчас заплакал бы.... так приятно иметь дело с профессионалами!!! Как, из меня можно было сделать такую даму? Львицу так сказать? Прелесть... хоть на картинке я себя застану в неком покое», — восхитилась работой профессионалов актриса.

«Шикарнаяяяяяя», «Вы божественно прекрасны», «Роковая женщина», «Нет слов! Просто шедевр», «С Вашими-то данными! Для профессионалов! Легко», «Это не картинка, а явь!!! Конечно же нет предела совершенству и это хорошо, что вы самокритичны к своей собственной персоне, иначе не было бы той, которую мы все наблюдаем и все же не перестаю восхищаться и не устану это повторять», «Ирина, вы в любом наряде Львица», «Вы и есть дама, львица, красавица, индивидуальность, личность. Вы не подражаемы. Уникальны», «Я даже не узнала», «Я вас не узнала. Думала очередная реклама», — обсуждают фолловеры блогаактрисы.

Фото и видео: instagram

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