Ирина Пегова не узнала себя после работы с профессионалами: «Как из меня можно было сделать такую даму?»

«Шикарнаяяяяяя», «Вы божественно прекрасны», «Роковая женщина», «Нет слов! Просто шедевр», «С Вашими-то данными! Для профессионалов! Легко», «Это не картинка, а явь!!! Конечно же нет предела совершенству и это хорошо, что вы самокритичны к своей собственной персоне, иначе не было бы той, которую мы все наблюдаем и все же не перестаю восхищаться и не устану это повторять», «Ирина, вы в любом наряде Львица», «Вы и есть дама, львица, красавица, индивидуальность, личность. Вы не подражаемы. Уникальны», «Я даже не узнала», «Я вас не узнала. Думала очередная реклама», — обсуждают фолловеры блогаактрисы.