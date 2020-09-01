Ирина Ортман и Аделина Сотникова узнали о женских секретах в рамках проекта Оксаны Федоровой

В рамках второго сезона участницы прошли 25 вебинаров по психологии, личным финансам, здоровью, навыкам фейсфитнеса и диеты, а также 10 мастер-классов по стилю и красоте. «Для каждой женщины в современных условиях крайне важно уметь находить точку опоры, баланс и верить в свои силы, наша общая задача вместе с экспертами, лекторами и амбассадорами проекта дать женщинам действующие методики, которые помогут эффективно справляться со стрессом, уметь выстраивать позитивный диалог с окружающими, заботиться о своей красоте и здоровье, и грамотно управлять финансами в целях повышения качества и уровня жизни», — отметила президент фонда Оксана Федорова.

Проект «Я стала другой» реализуется с июля 2020 года в Москве в рамках гранта «Москва – добрый город» в сотрудничестве с Центром «Моя карьера». Каждый месяц формируются группы, которые занимаются онлайн и оффлайн, все материалы и записи вебинаров и мастер-классов размещаются на официальном сайте проекта, а также в социальных сетях фонда. По итогам проекта фонд «Спешите делать добро!» разработаны Практические рекомендации для органов власти Москвы по разработке и реализации социальных программ в поддержку женщин из многодетных и малообеспеченных семей.