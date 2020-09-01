Ирина Ортман и Аделина Сотникова узнали о женских секретах в рамках проекта Оксаны Федоровой
Фото: Пресс-служба
Настоящим подарком для участниц стала встреча со звездными экспертами и амбассадорами проекта, которые специально приехали в «Музее моды», чтобы поделиться своими лайхаками и вдохновляющими словами: актриса Карина Мишулина, врач Марият Мухина, актриса и попечитель фонда «Спешите делать добро!» Регина Мянник, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, писатель Наталья Толстая, певица Ирина Ортман, известный блогер Лилия Абрамова и многие другие. Главный консультант проекта, известный психолог, медиа-эксперт, бизнес-коуч Анетта Орлова провела эксклюзивный мастер-класс «Психология изобилия» и представила участницам практические рекомендации по проработке психологических установок, которые помогают выйти из роли жертвы обстоятельств и разработать шаги по саморазвитию и реализации.
Фото: Пресс-служба
Индивидуальная встречи для участниц провели лекторы проекта, психогенетик, автор книги «Счастье как диагноз» Наталия Шадурко и финансовый консультант проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности взрослого населения Елена Дроздова.
Фото: Пресс-служба
В рамках бьюти-сессии участницы получили индивидуальные консультации от топ-стилиста Zhuk Studio Дарьи Фроловой-Киргетовой, а также смогли преобразиться во время мастер-класса звездного стилиста шоу «Танцы со звездами» Алины Ярцевой и визаж-сессии от бьюти-партнера проекта Mary Kay c участием экспертов Марии Кутыревой и Светланы Туркиной. Стилист второго сезона, эксперт программы «Модный приговор» Вера Маркина провела индивидуальную сессию по стилю: оценила образы участниц и дала массу полезных советов, а каждая участница могли продемонстрировать свой образ на красной ковровой дорожке.
Фото: Пресс-служба
В рамках второго сезона участницы прошли 25 вебинаров по психологии, личным финансам, здоровью, навыкам фейсфитнеса и диеты, а также 10 мастер-классов по стилю и красоте. «Для каждой женщины в современных условиях крайне важно уметь находить точку опоры, баланс и верить в свои силы, наша общая задача вместе с экспертами, лекторами и амбассадорами проекта дать женщинам действующие методики, которые помогут эффективно справляться со стрессом, уметь выстраивать позитивный диалог с окружающими, заботиться о своей красоте и здоровье, и грамотно управлять финансами в целях повышения качества и уровня жизни», — отметила президент фонда Оксана Федорова.
Проект «Я стала другой» реализуется с июля 2020 года в Москве в рамках гранта «Москва – добрый город» в сотрудничестве с Центром «Моя карьера». Каждый месяц формируются группы, которые занимаются онлайн и оффлайн, все материалы и записи вебинаров и мастер-классов размещаются на официальном сайте проекта, а также в социальных сетях фонда. По итогам проекта фонд «Спешите делать добро!» разработаны Практические рекомендации для органов власти Москвы по разработке и реализации социальных программ в поддержку женщин из многодетных и малообеспеченных семей.
Фото: пресс-служба
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