Ирина Муравьева потеряла ребенка во время съемок «Карнавала»
Фото: Global Look Press
Как сообщает издание StarHit, подруга и коллега по картине Екатерина Жемчужная, известная по роли цыганки Кармы, призналась — Муравьева была беременна и должна была родить режиссеру Леониду Эйдлину ребенка. Екатерина рассказала: «Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла будущего ребенка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: «Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья». Актриса также призналась, что Муравьева несколько раз просила ее погадать по руке, но та отказалась: «Не люблю гадать вообще, а особенно, когда предчувствую беду».
Фото: Global Look Press
Напомним, что актриса известна по многим фильмам, среди которых «Карнавал», «Москва слезам не верит», исполнила роль мамы главной героини в сериале «Не родись красивой» и сыграла во многих театральных постановках.
Фото: Global Look Press
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