Ирина Муравьева потеряла ребенка во время съемок «Карнавала»

Как сообщает издание StarHit, подруга и коллега по картине Екатерина Жемчужная, известная по роли цыганки Кармы, призналась — Муравьева была беременна и должна была родить режиссеру Леониду Эйдлину ребенка. Екатерина рассказала: «Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла будущего ребенка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: «Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья». Актриса также призналась, что Муравьева несколько раз просила ее погадать по руке, но та отказалась: «Не люблю гадать вообще, а особенно, когда предчувствую беду».