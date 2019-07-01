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Ирина Меладзе с дочерьми, Ольга Сутулова и другие на специальных показах Weekend Каннского кино

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Меладзе с дочерьми Ариной и Ингой

Фото: Пресс-служба
В концертном зале Барвиха Luxury Village состоялся Weekend Каннского кино при поддержке ювелирно-часового бренда Chopard.

29 июня состоялся специальный показ фильма Педро Альмодовара «Боль и слава», получивший «Золотую пальмовую ветвь» в номинации «Лучшая мужская роль». Основной сюжет фильма строится вокруг талантливого кинорежиссера на закате своего творческого пути. Он оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Все это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе. Главные роли в фильме сыграли Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. Показ посетили номинантка премии Chopard Talent Award Алена Чехова, Яна Лапутина с супругом, актриса Софья Каштанова, Ирина Меладзе с дочерьми и многие другие.

30 июня прошел закрытый показ фильма «Паразиты», победителя Каннского кинофестиваля 2019 года в номинации «Лучший фильм». В фильме режиссера Пон Чжун Хо рассказывается про семью Ки-тхэка, в которой все четверо безработные. Ситуация меняется, когда старшему сыну, Ки-у, друг рекомендует заменить его на высокооплачиваемой подработке репетитора. Тот с помощью сестры делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, Ки-у узнаёт о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры. Среди гостей были актриса Ольга Сутулова, Алена Чехова, Михаил Грушевский с супругой, Ирина Меладзе с дочерью и многие другие.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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