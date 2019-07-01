Ирина Меладзе с дочерьми, Ольга Сутулова и другие на специальных показах Weekend Каннского кино

30 июня прошел закрытый показ фильма «Паразиты», победителя Каннского кинофестиваля 2019 года в номинации «Лучший фильм». В фильме режиссера Пон Чжун Хо рассказывается про семью Ки-тхэка, в которой все четверо безработные. Ситуация меняется, когда старшему сыну, Ки-у, друг рекомендует заменить его на высокооплачиваемой подработке репетитора. Тот с помощью сестры делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, Ки-у узнаёт о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры. Среди гостей были актриса Ольга Сутулова, Алена Чехова, Михаил Грушевский с супругой, Ирина Меладзе с дочерью и многие другие.