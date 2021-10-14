Ирина Медведева ждет второго ребенка — нежное фото с округлившимся животом
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Фото: @irina_medvedeva_official
Актриса Ирина Медведева раскрыла, что скоро снова станет мамой. Об этом она рассказала подписчикам в своем личном блоге, отметив, что фото было сделано несколько месяцев назад — а значит, пополнение ожидается совсем скоро.
«У меня для вас новость. Вот такая! Не буду скрывать, что фото сделано несколько месяцев назад. Но счастья и ожидания с каждым днем все больше! В лице моей мамочки хочу поздравить всех женщин и пожелать здоровья и заботы, внимания от ваших детей! А всем прекрасным барышням, которым только предстоит это волшебное перевоплощение, ничего не бояться и не переживать, а наслаждаться прекрасным моментом! Дорогие мужчины, берегите ваших женщин! Они нуждаются в вашем добром слове и внимании!», — рассказала артистка.
Ирина Медведева замужем за французским бизнесменом Гийомом Буше — у пары уже есть сын, который появился на свет в 2019 году.
Сроки беременности, а также пол будущего малыша актриса пока сохранила в тайне.
Фото: Instagram