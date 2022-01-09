Ирина Круг впервые показала лицо внучки в милом видео: «Я бабушка принцессы»

Внучку Ирине подарила 26-летняя дочь Марина в июне прошлого года. С ее отцом, кстати, певица прожила недолго, вскоре после рождения Марины она вышла замуж за любовь всей своей жизни — Михаила Круга.

Однако счастливый брак просуществовал недолго. Вскоре после рождения сына Александра Михаил был смертельно ранен одним из грабителей в своем загородном доме под Тверью.

После смерти любимого супруга Ирина вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, с которым развелась в прошлом году. Брак артистки распался, как она сама признавалась, из-за ее сильной любви к первому мужу.

«Моему мужу Сергею, наверное, больно это слышать. Не могу Мишу отпустить. Все эти 15 лет. Я не знаю, как он это вынес. Наш брак распался… Потому что это невозможно. Он с нами всегда находился. Я всегда о нем говорю, даю интервью о нем», — говорила Круг в программе «Судьба человека» на канале Россия 1.