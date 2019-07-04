Ирина Хакамада с семьей, Татьяна Лазарева с дочерьми и другие звезды на премьере нового «Человека-паука» в Москве

По сюжету, Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

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