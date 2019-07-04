Ирина Хакамада с семьей, Татьяна Лазарева с дочерьми и другие звезды на премьере нового «Человека-паука» в Москве

Первыми оценили новую фантастическую киноленту от Marvel Ирина Хакамада с семьей, Татьяна Лазарева с дочками, Александр Бурковский с женой и дочкой, Ирина Дапкунайте, озвучившая одного из персонажей фильма, группы SEREBRO и другие знаменитости.
Фото: Пресс-служба
По сюжету, Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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