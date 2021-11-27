Ирина Хакамада рассказала про открытый брак и молодых любовников: «Мужчины на втором месте»

Ирина также отметила, что такая позиция не влияла на ее «женское счастье»: «Для меня понятие «счастье» связано не с мужчинами, а с самореализацией. Мужчины на втором месте, и супруг это знал. Именно поэтому у нас и сложился открытый брак. И поэтому Володя так свободно себя вел, понимал, я не буду ему принадлежать и служить не стану».

Публицист в свою очередь тоже крутила романы с любовниками, зачастую намного моложе себя. С одним из них, который был младше журналистки на 30 лет, ее супруг Владимир даже был знаком лично. «Они с мужем были знакомы. Володя не ревновал».

Хакамада уверена, что поклонников привлекает ее внутренняя энергия, которой нет у многих представительниц прекрасного пола.«Я всегда была кормилицей. Особенно для молодых мужчин. Сексуальная энергия у них мимолетная. Если разница в возрасте большая, это обмен не в вашу пользу. Они как дети мамку сосут. Липнут, потому что вы обладаете своей энергией.

Ирина вспомнила случай, когда на одной из вечеринок молодой человек пригласил ее на танец, а своих юных подруг оставил за столиком и заставил сильно понервничать. «Мне один молодой человек, танцуя со мной, сказал: «У меня за соседним столом сидят три девчонки 18-летние, которых я пригласил. Я с вами танцую, а они бесятся от ревности». Но это связано не с сексуальностью. А с энергией молодости — это движуха, развитие своей личности, изменения, если становится скучно».