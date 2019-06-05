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Ирина Хакамада, Эвелина Хромченко, Полина Аскери и другие светские персоны на гастрономическом ужине

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Хакамада

Фото: Пресс-служба
4 июня в Москве прошел гастрономический ужин, на котором собрались бизнесмены, рестораторы, светские персоны и звезды шоу-бизнеса.

На ужине Grey Goose Soirée Gastronomique, проходившем в московском театре «Школа современной пьесы», собрались бизнесмены, рестораторы и светские персоны, которых объединяет любовь к гастрономическому искусству. Место для проведения мероприятия было выбрано неслучайно: до революции здесь располагался один из известных российских ресторанов «Эрмитаж». Среди гостей были замечены Эвелина Хромченко, Ирина Хакамада, Борис Белоцерковский и Полина Аскери, Михаил Кучмент и Милана Королева, Ян Яновский и Елена Фейгин, Ирина Чайковская и многие другие.

Вечер открылся дискуссией о первом ресторанном рейтинге Forbes с участием лидеров ресторанного бизнеса. На контрасте с классическим интерьером театра уникальная современная концепция ужина выглядела особенно эффектно. Частью гастрономического перформанса стали яркие натюрморты и абстрактные пейзажи, которые затейливо отражались на зеркальной поверхности стола. Перед гостями предстал завораживающий калейдоскоп из проекций ингредиентов подаваемых блюд и коктейлей.

Фото: Пресс-служба

За кулинарную часть вечера отвечал гуру гастрономии Патрис Вандер из ресторана Le Fresques отеля Royal Evian Resort. Неподражаемое мастерство маэстро воплотились в авторском сете из трех курсов. Для каждой подачи был создан особенный коктейль на основе, который наилучшим образом раскрыл вкус и аромат ингредиентов. Завершающим аккордом вечера стал десерт от кондитера с мировым именем Стефана Аррета.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба / Гриша Галантный, Денис Шумов и Елена Емельянова

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