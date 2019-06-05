Ирина Хакамада, Эвелина Хромченко, Полина Аскери и другие светские персоны на гастрономическом ужине

На ужине Grey Goose Soirée Gastronomique, проходившем в московском театре «Школа современной пьесы», собрались бизнесмены, рестораторы и светские персоны, которых объединяет любовь к гастрономическому искусству. Место для проведения мероприятия было выбрано неслучайно: до революции здесь располагался один из известных российских ресторанов «Эрмитаж». Среди гостей были замечены Эвелина Хромченко, Ирина Хакамада, Борис Белоцерковский и Полина Аскери, Михаил Кучмент и Милана Королева, Ян Яновский и Елена Фейгин, Ирина Чайковская и многие другие.

Вечер открылся дискуссией о первом ресторанном рейтинге Forbes с участием лидеров ресторанного бизнеса. На контрасте с классическим интерьером театра уникальная современная концепция ужина выглядела особенно эффектно. Частью гастрономического перформанса стали яркие натюрморты и абстрактные пейзажи, которые затейливо отражались на зеркальной поверхности стола. Перед гостями предстал завораживающий калейдоскоп из проекций ингредиентов подаваемых блюд и коктейлей.