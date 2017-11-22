22 ноября в Москве состоялась шестая по счету церемония вручения премии журнала "Сноб" «Сделано в России».

В этом году церемония прошла в формате иммерсивного спектакля, в основу которого легли главные манифесты ХХ века, которые в исполнении актёров — Дарьи Мороз, Максима Матвеева, Павла Артемьева, рэпера Хаски и даже Владимира Познера — стали подводками к той или иной номинации. «Сделано в России» — это лучшее, что произошло в стране за год в областях культуры, науки, бизнеса, общества. Кроме того, участники и гости мероприятия минутой молчания почтили память безвременно ушедшего из жизни Дмитрия Хворостовского.

Среди гостей церемонии были замечены Ксения Соколова, Ирина Хакамада, Максим Диденко, Алла Демидова, Федор Елютин, Константин Крюков, Марианна Максимовская, Ирина Чайковская и другие.

Мы публикуем полный список лауреатов премии этого года:

«Культура» — Кантемир Балагов за фильм «Теснота».

«Общество» — Юлия Райская и Максим Матвеев, директор и художественный руководитель благотворительного фонда «Доктор Клоун», за создание фонда больничной клоунады.

«Литература» — Дмитрий Быков за роман «Июнь».

«Наука и технология» — Екатерина Березий за проект «ЭкзоАтлет».

«Бизнес» — завод «Киров-Энергомаш» за создание универсального стенда для испытания паровых турбин мощностью до 75 МВт.

«Филантропия» — Владимир Потанин и компания «Норникель» за реализацию проекта по присоединению самого крупного заполярного города мира к широкополосному интернету.

Спецприз АФК «Система» — Максим Никитин за создание алгоритмических нанороботов для биомедицины.

Победителем «Сделано в России — 2017» и обладателем Гран-при стал Кирилл Серебренников за театральный проект «Звезда» (награду получила народная артистка России Алла Демидова).

Фото: пресс-служба