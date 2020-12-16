Ирина Горбачева в бордовом костюме, Аглая Тарасова и другие звезды на премьере фильма «Огонь»

16 декабря состоялась премьера российского фильма-катастрофы «Огонь», режиссером которого стал Алексей Нужный. На показе ленты появились звезды российского шоу-бизнеса, среди которых были Диана Арбенина, Юрий Быков, Михаил Галустян, Павел Деревянко, Дарья Повереннова, Аглая Тарасова, а также министр культуры России Ольга Любимова, которая пришла на мероприятие вместе со своим наследником.

Ольга Любимова посетила премьеру в строгом брючном костюме черного цвета и элегантных лодочках.

На показе ленты заметили актера Павла Деревянко, который пришел вместе с Аглаей Тарасовой. Пара впервые продемонстрировала свои отношения, не став, однако комментировать и попросив обойтись без сенсаций.

Актер Александр Петров посетил показ вместе со своей возлюбленной, Стасей Мирославской, которая исполнила одну из главных ролей в фильме. Актриса появилась в элегантном черном платье и жакете оверсайз.