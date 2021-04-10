Ирина Горбачева тайно вышла замуж за экс-солиста Quest Pistols?

История любви Ирины и Антона непростая. Горбачева уже была замужем: ее первым избранником был коллега — актер Григорий Калинин. Их союз продержался три года. Причиной развода, якобы стало неподобающее поведение Калинина.

О том, что сердце Ирины больше не свободно, она рассказала несколько месяцев назад, но имя любимого мужчины не назвала. Однако поклонники подозревали, что у нее роман с Антоном. Так как актриса часто участвовала в музыкальных проектах музыканта и лестно отзывалась о нем и его коллективе «Агонь».

В студии «Вечернего Урганта» актриса призналась, что ненавидит любые ограничения. А из-за пандемии и закрытых границ не может встретиться с любимым. И теперь, когда повсеместно пославляют коронавирусный режим, Горбачева и Савлепов смогли быть вместе.