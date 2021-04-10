Ирина Горбачева тайно вышла замуж за экс-солиста Quest Pistols?
Фото: www.instagram.com/irina_gorbacheva/
10 апреля звезде фильмов «Я худею» и «Чики» Ирине Горбачевой исполнилось 33 года. В день рождения актриса опубликовала фото, на котором «засветила» золотое кольцо на безымянном пальце. Перепутать его с другим сложно.
На безымянном пальце правой руки ее любимого — экс-солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова — так же поблескивает украшение.
Ирина Горбачева и Антон Савлепов не раскрывают детали личной жизни. Но месяц назад на странице актрисы появилось романтичное фото с избранником, которое она лаконично подписала сердцами и ракетой. Можно предположить, что тогда и могла состояться их тайная свадьба, о которой они умолчали.
История любви Ирины и Антона непростая. Горбачева уже была замужем: ее первым избранником был коллега — актер Григорий Калинин. Их союз продержался три года. Причиной развода, якобы стало неподобающее поведение Калинина.
О том, что сердце Ирины больше не свободно, она рассказала несколько месяцев назад, но имя любимого мужчины не назвала. Однако поклонники подозревали, что у нее роман с Антоном. Так как актриса часто участвовала в музыкальных проектах музыканта и лестно отзывалась о нем и его коллективе «Агонь».
В студии «Вечернего Урганта» актриса призналась, что ненавидит любые ограничения. А из-за пандемии и закрытых границ не может встретиться с любимым. И теперь, когда повсеместно пославляют коронавирусный режим, Горбачева и Савлепов смогли быть вместе.
Несколько месяцев назад Антон признался, что с Ириной они знакомы много лет. «Наши отношения и эксперименты (она снималась в их клипах, — прим. ред.) продолжаются, просто не все цветы еще расцвели», — сказал он.
Фото и видео: Instagram Ирины Горбачевой и Антона Савлепова
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