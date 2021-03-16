Ирина Дубцова заявила, что стала бесчувственной
Фото: instagram.com/dubtsova_official
Исполнительница не верит в то, что снова сможет быть счастливой в отношениях. При этом она добавила, что сейчас ее сердце несвободно. Дубцова отметила, что она очень приземленный человек в обычной жизни. Подруги советует ей обращать внимание на окружающих мужчин и сами рассказывают об ухажерах.
«Говорят: «Он такой, сякой». Мне говорят, что я сумасшедшая и слепая, раз не обращаю на мужчин внимания. А я говорю: «Девочки, у меня должно зубы сводить и трястись коленки. Я должна физически ощущать эти движения», - подчеркнула она.
Певица добавила, что любовь для нее в последнее время - редкая история. «Вдруг я вообще утратила, как это - любить и чувствовать. И дело тут даже не в весне и не во времени года, но мое сердце несвободно», - уточнила звезда.
Еще будучи участницей четвертого сезона «Фабрики звезд» в 2004 году, Ирина Дубцова вышла замуж. Предложение руки и сердца певице сделал солист группы Plazma Роман Черницын на отчетном концерте шоу. Влюбленные сыграли свадьбу, не дожидаясь окончания проекта, а через два года у них родился сын Артем. Счастье не было долгим.
Ирина и Роман прожили вместе четыре года после чего приняли решение расстаться. Особенно тяжело разрыв дался Черницыну. Первое время он отказывался общаться с бывшей женой и игнорировал ее предложения о встречах. Но теперь экс-супруги восстановили связь и даже проводят вместе выходные, гуляя с общим ребенком.
Фото: Instagram/@dubtsova_official
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!