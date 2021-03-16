Ирина Дубцова заявила, что стала бесчувственной

Певица добавила, что любовь для нее в последнее время - редкая история. «Вдруг я вообще утратила, как это - любить и чувствовать. И дело тут даже не в весне и не во времени года, но мое сердце несвободно», - уточнила звезда.

Еще будучи участницей четвертого сезона «Фабрики звезд» в 2004 году, Ирина Дубцова вышла замуж. Предложение руки и сердца певице сделал солист группы Plazma Роман Черницын на отчетном концерте шоу. Влюбленные сыграли свадьбу, не дожидаясь окончания проекта, а через два года у них родился сын Артем. Счастье не было долгим.

Ирина и Роман прожили вместе четыре года после чего приняли решение расстаться. Особенно тяжело разрыв дался Черницыну. Первое время он отказывался общаться с бывшей женой и игнорировал ее предложения о встречах. Но теперь экс-супруги восстановили связь и даже проводят вместе выходные, гуляя с общим ребенком.