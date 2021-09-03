Ирина Дубцова рассказала, чего она хочет от отношений с мужчиной
Ирина Дубцова в интервью WMJ призналась, каким должен быть ее идеальный мужчина, и раскрыла, почему не вернется к бывшему мужу по примеру Дженнифер Лопес – и конфликт здесь не при чем.
Брак Ирины Дубцовой и Романа Черницына, вокалиста группы Plazma, продержался четыре года. Эти отношения начались с крепкой дружбы, и ей же и закончились.
«Мой бывший муж — это мой родственник. Я его абсолютно не воспринимаю как сексуальный объект, и он даже не обидится, прочитав это или услышав. Мы в очень хороших отношениях с ним, с его родителями тоже. Мы можем поделиться друг с другом какими-то деталями личной жизни и все», – рассказывает она, пояснив, почему не возобновит отношения. У пары есть общий сын, который уже занимается музыкой. Ирина это одобряет – все-таки родители у мальчика музыканты, и способности к этому у него есть.
Каким должен быть мужчина Ирины, она тоже знает. Певица заметила, что хотя и является сильной и уверенной в себе женщиной, она предпочитает во многих вопросах положиться на мужчину, поэтому хорошо знает, что хочет видеть в своем возлюбленном.
« Я девочка в отношениях с мужчинами. Ничего мужского у них забирать не хочу ни в коем случае. Но я самостоятельная, и это мне и мешает, и помогает. Хотелось бы соблюдать баланс, однако получается не всегда. Я абсолютно традиционная женщина и в отношениях с мужчинами, и во всем остальном», – рассказала она.
Однако и есть качество, которого она не приемлет в мужчинах.
«Есть одно качество, оно в себе объединяет очень многое. Это неумение или нежелание держать слово. Я бы выразилась одним хлестким словом, но оно нецензурное. Вранье — это немного другое, когда человек обманывает. А есть ситуации, когда человек именно не держит слово», – отмечает она.
Фото: Instagram, Global Look Press