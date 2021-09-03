Ирина Дубцова рассказала, чего она хочет от отношений с мужчиной

Ирина Дубцова в интервью WMJ призналась, каким должен быть ее идеальный мужчина, и раскрыла, почему не вернется к бывшему мужу по примеру Дженнифер Лопес – и конфликт здесь не при чем.

Брак Ирины Дубцовой и Романа Черницына, вокалиста группы Plazma, продержался четыре года. Эти отношения начались с крепкой дружбы, и ей же и закончились.

«Мой бывший муж — это мой родственник. Я его абсолютно не воспринимаю как сексуальный объект, и он даже не обидится, прочитав это или услышав. Мы в очень хороших отношениях с ним, с его родителями тоже. Мы можем поделиться друг с другом какими-то деталями личной жизни и все», – рассказывает она, пояснив, почему не возобновит отношения. У пары есть общий сын, который уже занимается музыкой. Ирина это одобряет – все-таки родители у мальчика музыканты, и способности к этому у него есть.