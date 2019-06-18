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Ирина Дубцова раскрыла секреты идеальных отношений с бывшим мужем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Дубцова с сыном и бывшим мужем

Фото: Instagram
Певица также опубликовала новое семейное фото.

Ирина Дубцова была замужем за Романом Черницыным четыре года. Познакомились супруги в Волгограде за много лет до свадьбы. В браке у артистов родился сын Артем.

Несмотря на развод Дубцова и ее экс-супруг сохранили хорошие отношения. Они вместе проводят выходные с сыном, посещают его школьные мероприятия. В их социальных сетях появляется немало общих фотографий.

Ирина рассказала, как ей удалось сохранить идеальные отношения с Романом.

Ирина Дубцова - О нем. Свадьба

«Чистые цифры : 168, 171, 183. #рост У меня часто спрашивают , как мне удалось сохранить такие отношения с бывшим мужем. У меня нет особого рецепта. Нет стратегии поведения. Нет ответа. Просто мы люди такие. И не надо нас заново «женить» в комментариях. На фото мой крутейший сын @chernitsyn_official и мой лучший друг и, безусловно, родственник на всю жизнь», - написала артистка под новым общим фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Ирина Дубцова, Роман и Артем Черницыны

Фото: Instagram

В комментариях поклонники артистов принялись вспоминать, как Роман сделал Ирине предложение во время одного из отчетных концертов на «Фабрике звезд».

«А я помню,как он Вам сделал предложение.. Вы пели песню в леопардрвом платье..а он после вышел на сцену))))»,

«ага и потом этот бешенный хит, который у меня был на повторе постоянно»,

«вообще, когда Роман делал Ирине предложение, она была в бЭлом платье и Роман сделал предложение из зала, не выходя на сцену. Насколько я помню. И потом у Ирины была номинация с Ратмиром Шишковым, светлая ему память», - написали фолловеры.

Роман Черницын делает предложение Ирине Дубцовой

А многие похвалили Ирину и Романа за мудрость и смелость остаться друзьями после краха брака: «Вы молодцы!! Так и надо расставаться, всякое в жизни бывает, ну не сошлись. А дети не должны страдать из за разведеных родителей. Вы молодцы, очень мудро поступили».

Смешное видео: Ирина Дубцова и Зара

Для обоих бывших супругов этот брак стал единственным. После развода Ирина встречалась со стоматологом и предпринимателем Тиграном Мальянцем, а в 2014-2015 года – с диджеем Леонидом Руденко.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Ирина Дубцова

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