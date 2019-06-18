Ирина Дубцова раскрыла секреты идеальных отношений с бывшим мужем

Ирина Дубцова была замужем за Романом Черницыным четыре года. Познакомились супруги в Волгограде за много лет до свадьбы. В браке у артистов родился сын Артем.

Несмотря на развод Дубцова и ее экс-супруг сохранили хорошие отношения. Они вместе проводят выходные с сыном, посещают его школьные мероприятия. В их социальных сетях появляется немало общих фотографий.

Ирина рассказала, как ей удалось сохранить идеальные отношения с Романом.