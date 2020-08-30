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Ирина Дубцова после пластической операции похвасталась на пляже стройной фигурой

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Ирина Дубцова у бассейна

Фото: Instagram/ @dubtsova_official

Звезда продемонстрировала подтянутые бедра и узкую талию на видео из отпуска.

Две недели назад Ирина Дубцова в своем Инстаграм намекнула на то, что сделала пластическую операцию. После этого звезда часто и без стеснения стала демонстрировать свою фигуру в купальнике. Что именно певица решила изменить в себе, она не раскрывает, но раньше подобных пляжных снимков на странице исполнительницы не было.

На новом видео в своем Инстаграм Ирина танцует на одном из Турецких пляжей. Она демонстрирует подписчикам узкую талию, плоский живот и стройные ноги. Звезда рассказала, что уже вернулась домой с морского побережья и даже успела сдать тест на коронавирус. К счастью он оказался отрицательным.

«Какая стройная фигура!», «Купальник на тебе — огонь», «Красивая девушка ты», — оставляют комментарии поклонники певицы.

К слову, пластическая операция, на которую Дубцова намекнула перед отпуском, не первая для исполнительницы. Ранее она признавалась, что делала коррекцию формы груди, поскольку после родов ее форма перестала устраивать Ирину. У певицы есть сын Артем, который родился у артистки в браке с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным. Сейчас пара разводе, а у Ирины новый возлюбленный.

Фото и видео: Instagram

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