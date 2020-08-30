Ирина Дубцова после пластической операции похвасталась на пляже стройной фигурой

На новом видео в своем Инстаграм Ирина танцует на одном из Турецких пляжей. Она демонстрирует подписчикам узкую талию, плоский живот и стройные ноги. Звезда рассказала, что уже вернулась домой с морского побережья и даже успела сдать тест на коронавирус. К счастью он оказался отрицательным.

«Какая стройная фигура!», «Купальник на тебе — огонь», «Красивая девушка ты», — оставляют комментарии поклонники певицы.

К слову, пластическая операция, на которую Дубцова намекнула перед отпуском, не первая для исполнительницы. Ранее она признавалась, что делала коррекцию формы груди, поскольку после родов ее форма перестала устраивать Ирину. У певицы есть сын Артем, который родился у артистки в браке с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным. Сейчас пара разводе, а у Ирины новый возлюбленный.