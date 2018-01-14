Ирина Дубцова попросила поклонников обсуждать ее грудь, а не сына
Фото из Instagram Ирины Дубцовой
1/12
35-летняя Ирина Дубцова решила ответить сразу всем сетевым недоброжелателям, которые высказываются о ее сыне Артеме в негативном ключе.
Обычно Ирина Дубцова старается не обращать внимания на негативные комментарии фолловеров, но на днях певица все-таки не выдержала. Она опубликовала в микроблоге собственное откровенное фото и высказалась весьма эмоционально.
«Давайте обсуждать / осуждать сиськи, а не моего сына / его прическу / и мои доходы с расходами», — заявила Ирина.