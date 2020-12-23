Ирина Дубцова поменяла имидж и превратилась в блондинку: «Цвет бомбический!»
Фото: www.instagram.com/dubtsova_official/
Последняя неделя перед Новым годом — пора обновлений. Примерить новый имидж решила и Ирина Дубцова, которая опубликовала в своем Instagram видео в неожиданном образе в ярком красном костюме и со светлыми волосами.
«Настроение Новый год - время перемен ? Пишите в комментариях, что ВЫ бы хотели изменить в своей жизни в 2021 #иринадубцова #хочумогуделаю», — комментирует обновления певица.
Подписчики оценили обновления и засыпали певицу комплиментами, хотя некоторым было непривычно видеть Ирину такой:
«Ой, Дубцова, что вы с собой делаете? Скоро будете вы не вы», «Какая вы красивая, Ирааа», «Очень красиво, прям красотка. И всё-таки светлый всех молодит», «Серьезноооо??? Или это шутка???», «Цвет волос супер», «Я так долго ждала этот цвет) Вам идёт вообще», «Совсем не похожа на себя», «Хотелось бы узнавать вас... А то если бы не ваша страница, ни узнала б. Лицо изменилось сильно», «Какая красивая, Ирочка! Вам очень идёт, безумно красивая», «Вы в любом образе прекрасны», «Какой цвет бомбический!», «Иришка, какая вы красивая».
Фото и видео: Instagram Ирины Дубцовой
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