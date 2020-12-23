Ирина Дубцова поменяла имидж и превратилась в блондинку: «Цвет бомбический!»

Последняя неделя перед Новым годом — пора обновлений. Примерить новый имидж решила и Ирина Дубцова, которая опубликовала в своем Instagram видео в неожиданном образе в ярком красном костюме и со светлыми волосами.

«Настроение Новый год - время перемен ? Пишите в комментариях, что ВЫ бы хотели изменить в своей жизни в 2021 #иринадубцова #хочумогуделаю», — комментирует обновления певица.