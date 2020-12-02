Ирина Дубцова поделилась праздничным настроением и зимним образом в белой шубке

Ирина Дубцова покорила своих подписчиков очень стильным нарядом в красном и белом цветах. Фотографии с зимней прогулки певица поделилась в своем Instagram.

На прогулку со своими питомцами, собачками породы шпиц, Ирина отправилась в красном теплом костюме и красной шапке. Чтобы не замёрзнуть, певица дополнила образ белоснежной шубкой, а на ногах – белые зимние кроссовки.

«Не поверите, я люблю загородные зимние прогулки не меньше, чем отдых у моря. Пишите в комментариях, есть ли у вас праздничное настроение?», – пишет Ирина.

Поклонники поблагодарили свою любимицу за создание зимнего настроения, и умилились ее домашним питомцам:

«Ух, какие клёвые шпицульки», «Прекрасна!», «Ирина, ты всегда такая красивая, так стильно выглядишь», «Красотка», «Выглядите супер!!!», «Ну какая же красота!», «Когда смотрю на ваши фотки, появляется новогоднее настроение», «Ирочка, оставайся такой же доброй и открытой», «Не скажу, что на все 100% есть новогоднее настроение, но чувствую, что где-то внутри оно появляется», «Какая вы классная, обожаю ваше творчество».