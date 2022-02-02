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Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию — видео из больницы

Певица переполошила поклонников, опубликовав в Instagram несколько видео, снятых в больничной палате. Ирина рассказала, что внезапно оказалась там, но с ней уже все хорошо.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Дубцова

Фото: www.instagram.com/dubtsova_official

Ирина Дубцова вышла на связь с больничной койки. Артистка заверила поклонников, что с ней все в порядке и страдает она сейчас только из-за плохого настроения. Однако ближайшее выступление, запланированное в феврале, пришлось перенести на начало марта.

Певица шокировала фанатов серией stories из больницы. «В жизни есть не только ковид и всякие его разновидности. Я живой организм, который чуть дал сбой», — объяснила Дубцова. По ее словам, она перенесла небольшую экстренную операцию и ее здоровью ничто не угрожает. «Не пугаемся. Все хорошо со мной!» — успокоила подписчиков Ирина.

Правда, она пожаловалась, что после наркоза у нее плохое настроение и слабость. «Никому не вешать нос! Ну поплачу немножко, иногда можно», — шутит артистка.

Даже за то недолгое время, что певица провела в больничных стенах, ее палата наполнилась цветами от друзей и родных.

Напомним, что недавно Ирина Дубцова перенесла еще одну, но серьезную операцию. Она уменьшила грудь, убрав импланты. «Большой размер делает мою фигуру более громоздкой», — так объясняла она свое решение.

Фото и видео: Instagram

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