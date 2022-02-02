Ирина Дубцова перенесла экстренную операцию — видео из больницы

Певица шокировала фанатов серией stories из больницы. «В жизни есть не только ковид и всякие его разновидности. Я живой организм, который чуть дал сбой», — объяснила Дубцова. По ее словам, она перенесла небольшую экстренную операцию и ее здоровью ничто не угрожает. «Не пугаемся. Все хорошо со мной!» — успокоила подписчиков Ирина.

Правда, она пожаловалась, что после наркоза у нее плохое настроение и слабость. «Никому не вешать нос! Ну поплачу немножко, иногда можно», — шутит артистка.

Даже за то недолгое время, что певица провела в больничных стенах, ее палата наполнилась цветами от друзей и родных.

Напомним, что недавно Ирина Дубцова перенесла еще одну, но серьезную операцию. Она уменьшила грудь, убрав импланты. «Большой размер делает мою фигуру более громоздкой», — так объясняла она свое решение.