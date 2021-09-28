Ирина Безрукова вспомнила маму, которую потеряла в 11 лет: «Наконец-то я на нее похожа»
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Фото: @irina_bezrukova_official
Ирина Безрукова посвятила пост своей маме, которую потеряла в детстве – когда родительница артистки скончалась, ей было всего 11.
Звезда посвятила своей маме трогательные и нежные слова:
«К сожалению, мамы не стало, когда мне было всего 11 лет. Но какие-то моменты о ней я до сих пор бережно храню в памяти. Она была очень красивой, утонченной, веселой и невероятно сильной женщиной. Всегда выглядела безупречно. При этом работала на 2-3 работах. И даже умудрялась строго следить за моей успеваемостью в школе. Мне кажется, она умела делать абсолютно все: шить красивые платья, вязать теплые вещи, готовить превосходно, даже клеить обои и многое другое. Особенно сильно я дорожу воспоминаем про один наш ритуал перед сном. Мама дома ходила в красивом белом халате с лилиями. И когда я засыпала, она садилась ко мне на кровать, гладила по голове и волосам. А я дотрагивалась до этого мягкого халата. И мне было так спокойно и уютно…», - пишет артистка.
«Когда я выложила здесь детскую фотографию с сестрой и мамой, многие отметили, как я похожа на маму. Для меня это самый приятный комплимент. Спасибо»
К посту актриса опубликовала фотографию мамы, которая оказалась очень похожа на нее.
«Я рада, что выросла и стала хоть немного похожа на нее», – добавила актриса.
Поклонники отметили, что мама актрисы очень красивая, и действительно чрезвычайно на нее похожа.
Фото: Instagram Ирины Безруковой