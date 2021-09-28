Ирина Безрукова вспомнила маму, которую потеряла в 11 лет: «Наконец-то я на нее похожа»

«Когда я выложила здесь детскую фотографию с сестрой и мамой, многие отметили, как я похожа на маму. Для меня это самый приятный комплимент. Спасибо»

К посту актриса опубликовала фотографию мамы, которая оказалась очень похожа на нее.

«Я рада, что выросла и стала хоть немного похожа на нее», – добавила актриса.

Поклонники отметили, что мама актрисы очень красивая, и действительно чрезвычайно на нее похожа.