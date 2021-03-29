Ирина Безрукова призналась, что ради возможности стать матерью отказалась от роли в кино

В то время, когда она познакомилась с Ливановым, актриса играла в Ростовском академическом театре драмы. Какое-то время пара скрывала отношения, артисты «выходили из троллейбуса и по очереди шли ко входу в театр». Вместе они прожили счастливые десять лет. В какой-то момент артистка узнала, что ждет ребенка.

«И примерно в эти же сроки мне предложили роль в кино. Режиссер фильма намекал мне на аборт. Деликатно все было. Сказал, если сделаю аборт, то он готов меня снимать», — отметила она.

Тогда женщина пришла домой и приняла решение рожать, потому что «сына ей никто не родит». «Я росла человеком, который брал на себя ответственность за все поступки с детства. То решение, которое я приняла, одно из лучших в моей жизни», — призналась она. Сын Андрей появился на свет в 1989 году, однако молодой человек умер в марте 2015 года.