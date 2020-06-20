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Ирина Безрукова в элегантном костюме очаровала подписчиков

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Ирина Безрукова в черном платье

Фото: Globallookpress/© Anatoly Lomokhov

Актриса выбрала строгий наряд, чтобы поговорить с поклонниками на важную тему.

Бывшая жена звезды сериала «Бригада» решила пообщаться с публикой на тему грядущего голосования по поправкам в Конституцию и рассказать о возможности дистанционного голосования. Но интерес подписчиков, кажется, гораздо больше прикован к образу Ирины, чем к ее словам. Комментарии к записи наполнены восхищенными откликами поклонников.

«Ирина Вы красавица и умница и суперженщина и Вы Достояние России и мы Вас любим и гордимся Вами💖👑♥️💛🌹😍😘🙏», « Какая же Вы красавица👍💕💕💕💕», «🔥👑❤️icon of style!», «Красивая и космическая», - пишут звезде подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Ирина Безрукова - актриса театра и кино. В 2000 году, после развода с первым мужем - актером Андреем Ливановым, вышла замуж за коллегу по цеху Сергея Безрукова. Брак просуществовал 15 лет. У Ирины был сын Андрей от первого брака, который скончался в возрасте 25 лет.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram/ @irina_bezrukova_official

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