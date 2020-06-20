Ирина Безрукова в элегантном костюме очаровала подписчиков

Бывшая жена звезды сериала «Бригада» решила пообщаться с публикой на тему грядущего голосования по поправкам в Конституцию и рассказать о возможности дистанционного голосования. Но интерес подписчиков, кажется, гораздо больше прикован к образу Ирины, чем к ее словам. Комментарии к записи наполнены восхищенными откликами поклонников.