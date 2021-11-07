Ирина Безрукова рассказала о смерти, которая преследовала ее покойного сына в детстве

Маленькому Андрею было непросто справиться с ролью, его оглушило звуком взрыва в первом же дубле. В один момент актриса поняла, что поблажек для ее сына не будет, несмотря на экстремальные условия на площадке.

Нервы матери сдали, когда на ногу оператора прилетел кусок горящей тканы и подпалил штаны. «Говорю: „Поговорите с пиротехником, чтобы он зарядил все тщательно, я боюсь за ребенка“. Мне говорят: „У нас хороший пиротехник, лучший из тех, что есть на ‚Мосфильме‘“. Я говорю: „Лучший? А с остальными что? Их в живых нет уже?“ Грубая, конечно, шутка была, но в тот момент я очень сильно была напугана. Андрей пробежал второй раз. Был еще третий дубль, потом, слава богу, у пиротехников закончились заряды, и все угомонились», — поделилась воспоминаниями актриса на своей странице в Instagram.

Напомним, сын Ирины Безруковой от первого брака с Игорем Ливановым был найден мертвым в своей квартире. Андрей болел сахарным диабетом и незадолго до смерти жаловался на плохое самочувствие.