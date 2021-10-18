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Ирина Безрукова — откровенно о борьбе за жизнь сгоревшей от рака мамы: «Ее отправили умирать»

56-летняя российская актриса Ирина Безрукова не раз сталкивалась с тяжелыми жизненными испытаниями. Звезде пришлось пережить смерть нескольких близких людей, в том числе и матери. Актриса поделилась подробностями о ее длительном лечении, которое привело к трагической смерти.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Безрукова

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Родители артистки развелись, когда она еще была ребенком. Отец Безруковой страдал алкоголизмом, а потом и вовсе оставил семью, переехав жить на Украину. Ирина вместе с матерью и младшей сестрой Олей собирались начать жизнь с чистого листа. Планы семьи омрачил диагноз, поставленный матери-одиночке. Врачи констатировали доброкачественную опухоль в головном мозге, которая вскоре преобразовалась в рак.

Актриса старается как можно реже вспоминать весь ужас, который ей пришлось тогда пережить.

Ирина Безрукова гуляет по Москве

«После второй операции ее отправили умирать домой. Ей открывали череп, но опухоль сильно проникла в мозг. Когда ее пытались вырезать, повредили аорту, была большая кровопотеря. После мама почти не говорила, слабела на глазах. Бабушка работала дворником и воспитывала нас двоих, а мы маленькие заботились о маме. У нас не было денег нанимать сиделок», — рассказала Ирина в программе «Звезды сошлись» на канале «НТВ».

Врачи предприняли все возможные на тот момент меры для того, чтобы вылечить женщину, но им этого не удалось. Мать актрисы скончалась в возрасте 38 лет.

Ирина старается следить за своим здоровьем и регулярно посещает врачей: «Я поняла, что в любой момент человек может перейти ту грань, когда болезнь овладевает тобой. Я стала следить за тенденциями, проверяться».

Фото и видео: Instagram, Global Look Press