Ирина Безрукова — откровенно о борьбе за жизнь сгоревшей от рака мамы: «Ее отправили умирать»
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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Родители артистки развелись, когда она еще была ребенком. Отец Безруковой страдал алкоголизмом, а потом и вовсе оставил семью, переехав жить на Украину. Ирина вместе с матерью и младшей сестрой Олей собирались начать жизнь с чистого листа. Планы семьи омрачил диагноз, поставленный матери-одиночке. Врачи констатировали доброкачественную опухоль в головном мозге, которая вскоре преобразовалась в рак.
Актриса старается как можно реже вспоминать весь ужас, который ей пришлось тогда пережить.
«После второй операции ее отправили умирать домой. Ей открывали череп, но опухоль сильно проникла в мозг. Когда ее пытались вырезать, повредили аорту, была большая кровопотеря. После мама почти не говорила, слабела на глазах. Бабушка работала дворником и воспитывала нас двоих, а мы маленькие заботились о маме. У нас не было денег нанимать сиделок», — рассказала Ирина в программе «Звезды сошлись» на канале «НТВ».
Врачи предприняли все возможные на тот момент меры для того, чтобы вылечить женщину, но им этого не удалось. Мать актрисы скончалась в возрасте 38 лет.
Ирина старается следить за своим здоровьем и регулярно посещает врачей: «Я поняла, что в любой момент человек может перейти ту грань, когда болезнь овладевает тобой. Я стала следить за тенденциями, проверяться».
Фото и видео: Instagram, Global Look Press