Ирина Безрукова — откровенно о борьбе за жизнь сгоревшей от рака мамы: «Ее отправили умирать»

«После второй операции ее отправили умирать домой. Ей открывали череп, но опухоль сильно проникла в мозг. Когда ее пытались вырезать, повредили аорту, была большая кровопотеря. После мама почти не говорила, слабела на глазах. Бабушка работала дворником и воспитывала нас двоих, а мы маленькие заботились о маме. У нас не было денег нанимать сиделок», — рассказала Ирина в программе «Звезды сошлись» на канале «НТВ».

Врачи предприняли все возможные на тот момент меры для того, чтобы вылечить женщину, но им этого не удалось. Мать актрисы скончалась в возрасте 38 лет.

Ирина старается следить за своим здоровьем и регулярно посещает врачей: «Я поняла, что в любой момент человек может перейти ту грань, когда болезнь овладевает тобой. Я стала следить за тенденциями, проверяться».