В Москве состоялся премьерный показ дебютной картины Ксении Зуевой.

Фильм «Близкие» — первая полнометражная работа 27-летней Ксении Зуевой, которая была представлена на 28-м «Кинотавре» и фестивалях «Амурская осень», «Меридианы Тихого», «Начало», «Отцы и дети». Международная премьера ленты состоялась 23 ноября в Таллинне, а минувшим вечером премьерный показ прошел в одном из московских кинотеатров. Многочисленные звездные гости, в числе которых актеры Ирина Безрукова, Полина Виторган, Наталья Земцова, Полина Ауг, Стася Милославская, Максим Коновалов, Никита Санаев, телеведущий Иван Чуйков, сценаристы Наталья Меркулова и Алексей Чупов, пришли оценить дебютную картину начинающего режиссера. Кроме того, была замечена Лена Беркова, пришедшая поддержать супруга Андрея Стоянова, сыгравшего главную роль в этом фильме.

Фильм «Близкие» рассказывает историю одной семьи, проживающей на окраине Москвы. Члены семьи погрязли в семейных ссорах, живут в дискомфорте, в давящей атмосфере и обрушивают свои негативные эмоции друг на друга, забыв о любви, забыв, кем они приходятся друг другу, забыв о сострадании и Боге. Одна большая трагедия заставит их очнуться, измениться и испытать катарсис, но будет уже поздно. По словам режиссера, лента повествует о ненависти, любви и полном переосмыслении жизни, которое становится возможным только после трагедии. В широкий прокат фильм «Близкие» выйдет 14 декабря.