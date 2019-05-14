Ирина Безрукова, Полина Ауг и другие звезды посмотрели пятую серию «Игры престолов» в московском метро

«Игра престолов?» – потому что это качественно, это великолепные артисты, интрига, потому что держит сюжет, и сегодня здесь все друзья», – поделилась впечатлениями Ирина Безрукова

«Меня сравнивали с Сансой Старк, всем казалось что мы похожи. А я всей душой за Арию, потому что Ария для меня пример того, как нужно идти вперед не смотря ни на что. Хотя, больше вопросов о том, кто сядет на железный трон в принципе не должно быть», – рассказала Полина Ауг

Мероприятие прошло в преддверии 84 Дня рождения Московского метрополитена (15 мая), где «Игру Престолов» показывают уже второй раз – два года назад пассажиры и гости пришли на станцию «Маяковская», чтобы посмотреть первую серию прошлого сезона сериала. Кинопоказ предфинальной серии «Игры Престолов» не помешал обычной работе метро – просмотр состоялся на закрытой станции «Деловой центр» Солнцевской линии, которая не используется для перевозки пассажиров.