Ирина Безрукова, Полина Ауг и другие звезды посмотрели пятую серию «Игры престолов» в московском метро

Гостями мероприятия стали приглашенные звезды, подписчики КиноПоиска и обычные пассажиры. Среди гостей показа были актеры и артисты: Ирина Безрукова, Амбарцум Кабанян, Полина Ауг, Дэниел Барнс, Александра Черкасова-Служитель, Игорь Бычков, Алексей Розин, Артем Сучков, Кирилл Каганович, Джей Мар, Анна Дзюба (Artik&Asti), DANYMUSE, Pabl.A, Амиран Сардаров и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Режиссер предпоследнего эпизода, Мигель Сапочник, снял главные батальные сцены сериала. За «Битву Бастардов» (9-й эпизод 6-го сезона) он получил премию «Эмми», а финальный эпизод шестого сезона «Ветра зимы» был назван критиками одним из лучших в истории телевидения. Пятый эпизод («Колокола») – это 80 минут эпического действия, с долгожданной битвой за Королевскую гавань и развязкой сразу нескольких сюжетных линий. Один из самых впечатляющих и одновременно мрачных эпизодов сериала.
«Игра престолов?» – потому что это качественно, это великолепные артисты, интрига, потому что держит сюжет, и сегодня здесь все друзья», – поделилась впечатлениями Ирина Безрукова
«Меня сравнивали с Сансой Старк, всем казалось что мы похожи. А я всей душой за Арию, потому что Ария для меня пример того, как нужно идти вперед не смотря ни на что. Хотя, больше вопросов о том, кто сядет на железный трон в принципе не должно быть», – рассказала Полина Ауг
Мероприятие прошло в преддверии 84 Дня рождения Московского метрополитена (15 мая), где «Игру Престолов» показывают уже второй раз – два года назад пассажиры и гости пришли на станцию «Маяковская», чтобы посмотреть первую серию прошлого сезона сериала. Кинопоказ предфинальной серии «Игры Престолов» не помешал обычной работе метро – просмотр состоялся на закрытой станции «Деловой центр» Солнцевской линии, которая не используется для перевозки пассажиров.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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