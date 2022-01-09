Ирина Безрукова похвасталась стройностью после новогодних застолий
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: starface
Ирина Безрукова опубликовала в Instagram короткое видео, в котором встает на весы. 63,5 кг — таковы цифры, и это впечатляющий результат.
«К сожалению, не сняла вес перед праздниками, но он был таким же. Поэтому наверное всё хорошо. Учитывая, что мой рост 171 см», — написала актриса. Сообщив, что ничего не делала специально, чтобы не поправляться, Безрукова рассказала, как провела праздничные дни. «Эту неделю провела без особой физической активности. Встретилась с друзьями, сходила на органный концерт и на спектакль «Щелкунчик». Но в основном была дома и смотрела фильмы, сериалы, готовила вкусную еду», - рассказала артистка.
И далее предположила, что избежала набора веса благодаря тому, что придерживалась системы раздельного питания. «Какие ваши итоги? Или предпочитаете этого не знать?», - обратилась Ирина Безрукова к подписчикам. Актриса не первый раз делится секретами своей красоты. В прошлом году она сообщала в Instagram, какие маски использует.
«Маски я использую разные: и тканевые, и гидрогелевые, и с добавками коллоидного золота, и с секретом улитки (речь не о тайнах улитки). Причем от разных производителей: русских, японских, корейских. Еще люблю использовать один очень эффективный метод — мультимаскинг. Это нанесение разных масок на разные части лица. Очень хорошо подходит тем, у кого смешанный тип кожи», — писала Безрукова.
Фото: Starface и Instagram Ирины Безруковой