Ирина Безрукова похвасталась стройностью после новогодних застолий

«К сожалению, не сняла вес перед праздниками, но он был таким же. Поэтому наверное всё хорошо. Учитывая, что мой рост 171 см», — написала актриса. Сообщив, что ничего не делала специально, чтобы не поправляться, Безрукова рассказала, как провела праздничные дни. «Эту неделю провела без особой физической активности. Встретилась с друзьями, сходила на органный концерт и на спектакль «Щелкунчик». Но в основном была дома и смотрела фильмы, сериалы, готовила вкусную еду», - рассказала артистка.