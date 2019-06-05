Ирина Безрукова, Оксана Федорова и другие звезды на открытии выставки «Место под солнцем. Беньков / Фешин»

Спустя более чем 90 лет, работы Павла Бенькова и Николая Фешина – талантливых художников и друзей, чью жизнь на «до» и «после» навсегда разделила эмиграция, снова представлены вместе. После пережитых общественных и личных потрясений каждый из них искал свое место под солнцем, где мог бы свободно творить. И каждый по-своему решил вопрос «Уехать или остаться?»: Николай Фешин эмигрировал в Соединенные Штаты, а Павел Беньков, оставшийся на родине, поселился в Узбекистане. Выставка не дает однозначного ответа, какой путь был верным. Зритель принимает решение сам.

На выставке Восток встречается с Западом. Весенние акации Самарканда оказываются рядом с шумными волнами калифорнийского побережья. Восточные базары и минареты старой Бухары – рядом с сочными натюрмортами и жанровыми сценками в нью-йоркских квартирах. К выставке подготовлен аудиогид для мобильного приложения музея, который озвучил актер театра «Современник» Шамиль Хаматов.

Для широкой публики выставка открыта с 5 июня по 24 сентября 2019.