Ирина Безрукова о последних днях своего сына: «Этого не должно было быть»

В 2015 году в семье Сергея и Ирины Безруковой случилась трагедия: скончался ее единственный сын. На днях 53-летняя актриса стала героиней проекта «Судьба человека» и рассказала Борису Корчевникову о последних днях жизни Андрея. Их последней поездкой стало путешествие во Въетнам.

«Во Вьетнаме мы прекрасно провели время. Но я подхватила жуткий вирус или грипп. Андрей пригласил мне врача, он прописал мне лекарства. Это считалось хорошим лечением для той страны… Андрей все время сидел рядом со мной, все дни на отдыхе никуда не отходил от моей кровати. Когда мне полегчало, слабенько, конечно, мы успели посетить те места, которые он хотел. Потом вернулись в Москву», — поделилась звезда.

После возвращения в Россию юноша и сам почувствовал недомогание. Однако он не стал обращаться к врачам. В последние его часы мамы рядом не было, она с уже бывшим супругом улетела на гастроли в Иркутск: «В театре начались горячие деньки. Перед отлетом я померила ему температуру - 37,2. Мы не обратили внимания».

Актриса постоянно была на связи с сыном, но тот не жаловался на самочувствие. Когда он перестал отвечать, Ирина забила тревогу, но было поздно. «Я понимаю, что прошло полдня, я пишу смс — он не отвечает. Подумала: "Ну, может, работает…". Когда прошло еще часов 12, я начала нервничать. Позвонила подруге, она приехала к нам домой, Андрей не открывал. Я попросила взломать дверь, вскрыть… Подруга пригласила участкового, еще какие-то службы… Они как-то через окно проникли, оно было приоткрыто. В квартиру зашли моя подруга, директор театра, участковый... Они увидели, что Андрей лежит на полу. У него на голове была ранка, вмятинка небольшая. Может оступился, ударился головой. Вызвали скорую помощь, врачи сказали, что нет никаких следов чужого присутствия, отравления тоже нет. И — человека нет... <...> Этого не должно было быть, но так случилось. Андрюшке всегда будет 25».

Юноша любил поездки и сам выбрал последний в своей жизни маршрут. «Мы с ним невероятно много путешествовали, где мы только не были, даже в Мексике», — вспоминает Безрукова.

Фото: globallookpress