Ирина Безрукова о личной жизни: «Я его муза, я его вдохновляю»
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Ирина Безрукова стала участницей программы «Идеальный ремонт», в ходе которой рассказала ведущей Наталье Барбье о том, что происходит в ее жизни сейчас.
После развода с Сергеем Безруковым Ирина старается держать свою личную жизнь в тайне. Однако накануне она опубликовала в своем блоге серию фото с художником Павлом Вааном, чем весьма заинтриговала поклонников. В разговоре с Натальей Барбье актриса сообщила, что она знакома с Павлом уже 17 лет и является его музой.
«За это время мы ни разу не успели друг друга обидеть или разочаровать – это великое искусство. Павел говорит, что я его муза, что я его вдохновляю. Это очень приятно», — с теплотой отзывается о своем друге она.
Несмотря на то что общение с Павлом приносит Ирине удовольствие, она отмечает, что на будущее планов не строит и еще ждет своего человека.
«Я всегда с большим удовольствием вижусь с Павлом, он настоящий кавалер и джентльмен. Я счастлива, что в моей жизни есть такой человек как Паша. Но я никогда ничего не планирую и не исключаю, что Вселенная пошлет мне моего человека, а чужих мне не надо», — заключила она.
Фото: globallookpress.com, eastnews.ru