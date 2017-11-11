Ирина Безрукова стала участницей программы «Идеальный ремонт», в ходе которой рассказала ведущей Наталье Барбье о том, что происходит в ее жизни сейчас.

После развода с Сергеем Безруковым Ирина старается держать свою личную жизнь в тайне. Однако накануне она опубликовала в своем блоге серию фото с художником Павлом Вааном, чем весьма заинтриговала поклонников. В разговоре с Натальей Барбье актриса сообщила, что она знакома с Павлом уже 17 лет и является его музой.

«За это время мы ни разу не успели друг друга обидеть или разочаровать – это великое искусство. Павел говорит, что я его муза, что я его вдохновляю. Это очень приятно», — с теплотой отзывается о своем друге она.

Несмотря на то что общение с Павлом приносит Ирине удовольствие, она отмечает, что на будущее планов не строит и еще ждет своего человека.