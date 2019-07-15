Ирина Безрукова, Анна Цуканова-Котт и другие звезды на эногастрономическом ужине

На ужине присутствовали Ирина Безрукова, Анна Цуканова-Котт, Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, Алина Крюкова, Анна Русска и многие другие. Настроение вечера создавали знаменитые хиты Стинга в исполнении Pavel Eliseev & Acoustik Band’s, специальное меню из четырех подач от шеф-повара ресторана Vаниль Алексея Беликова и, конечно, особые вина Стинга, о которых гостям рассказал Семен Орехов, исполнительный директор проекта Taste Wine by Novikov.

«Стингомания» - проект Novikov Group и «Азбуки Вкуса», который подарил двум счастливчикам возможность выиграть поездку к музыканту Стингу на виллу среди тосканских виноградников. По условиям акции участники должны были пройти тематическое задание в приложении «Вкусомания», посетить 5 из 12 ресторанов участников-акции и приобрести 5 бутылок вина с виноградников Стинга в магазинах «Азбука Вкуса». Ужин в ресторане Vаниль был посвящен завершению проекта. Главный приз – поездку на двоих в Тоскану на виллу к музыканту – выиграли Любовь Заславская и Анна Юнгблюд, выполнившие все условия акции, остальные участники получили специальные призы.