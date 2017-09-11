В столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма «Kingsman: Золотое кольцо» режиссера Мэттью Вона.

Оценить вторую часть нашумевшей картины пришли многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых были Ирина Безрукова, Анфиса Чехова, Дмитрий и Полина Дибровы, Валерий Сюткин, Ирина Хакамада, Елена Малышева, Нюша, Игорь Верник, Олег Меньшиков с женой Анастасией и многие другие.

Приключенческий боевик «Kingsman: Золотое кольцо» рассказывает о суперагентах, которые снова пытаются спасти мир. Штаб-квартиры секретной британской службы Kingsman уничтожены, но агенты узнают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь элитные спецслужбы двух стран должны объединиться, чтобы противостоять общему врагу.