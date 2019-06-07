logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ирина Безрукова, Анастасия Меськова и другие на премьере спектакля «Сны Босха» в Театре мюзикла

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба
В Московском театре мюзикла состоялась российская премьера сюрреалистичного спектакля «Сны Босха» от всемирно известного театр-цирка «7 пальцев» из Канады.

Зрители смогли на полтора часа погрузиться в фантастический мир иллюзий самого загадочного художника эпохи Возрождения Иеронима Босха, где декорации оживают прямо на сцене, а сюжеты картин художника переплетаются с последними минутами его жизни. Гостями премьеры стали Ирина Безрукова, Анна Цуканова-Котт, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова и многие другие.

«Шоу называется «Сны Босха, потому что мы пытались проникнуть в мир Иеронима Босха через сны разных персонажей, которые увлечены его картинами. Они вдохновляли Джима Моррисона на создание песен, также он повлиял на Дали. Если вы посмотрите на полотна Босха, то увидите там людей, стоящих вверх ногами, людей на кольцах. Так, уже 500 лет назад у него были отсылки к цирку», - рассказал автор идеи и режиссер спектакля Сэмюэль Тетро.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Гороскоп
Загрузка...