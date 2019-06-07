Ирина Безрукова, Анастасия Меськова и другие на премьере спектакля «Сны Босха» в Театре мюзикла

Зрители смогли на полтора часа погрузиться в фантастический мир иллюзий самого загадочного художника эпохи Возрождения Иеронима Босха, где декорации оживают прямо на сцене, а сюжеты картин художника переплетаются с последними минутами его жизни. Гостями премьеры стали Ирина Безрукова, Анна Цуканова-Котт, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова и многие другие.

«Шоу называется «Сны Босха, потому что мы пытались проникнуть в мир Иеронима Босха через сны разных персонажей, которые увлечены его картинами. Они вдохновляли Джима Моррисона на создание песен, также он повлиял на Дали. Если вы посмотрите на полотна Босха, то увидите там людей, стоящих вверх ногами, людей на кольцах. Так, уже 500 лет назад у него были отсылки к цирку», - рассказал автор идеи и режиссер спектакля Сэмюэль Тетро.