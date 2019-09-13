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Ирина Апексимова с красавицей-дочкой, Валентин Юдашким в молодежном образе и другие звезды на открытии модного бутика

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Апексимова с дочерью Дарьей

Фото: Пресс-служба

Дизайнерский дом David Roytman Luxury Judaica провел торжественное открытие нового бутика элитной еврейской атрибутики, который расположился в самом центре Москвы на улице Большая Дмитровка.

Отпраздновать появление новой точки на fashion-карте столицы собрались друзья и почетные гости бренда, которые высоко ценят моду и традиции. Мероприятие посетили Валентин Юдашкин, Ирина Апексимова с дочерью Дарьей, Божена Рынска, Екатерина Одинцова, Жанна Мартиросян, Лиана Турецкая с дочерьми Эммануэль и Сариной и многие другие.

Светское мероприятие прошло в традициях еврейской культуры. Основатель бренда Дэвид Ройтман поблагодарил всех собравшихся, после чего состоялась торжественной церемонии перерезания ленты, а затем к двери бутика была прикреплена огромная сияющая мезуза. Креплением мезузы на дверной косяк для евреев всегда было ознаменовано открытие любого нового дома, ведь этот важный символ еврейского дома оберегает народ еще со времен исхода из Египта.

Дэвид Ройтман

Фото: Пресс-служба

Дэвид с удовольствием представил коллекцию эксклюзивных аксессуаров и ювелирных изделий, каждое из которых изготовлено вручную, отвечает модным тенденциями и при этом соответствуют религиозным требованиям. Гости присматривали дизайнерские украшения для себя и своих друзей, наслаждались общением, вокалом израильского артиста Влади Блайберга, а также смогли попробовать кошерные блюда и поднять бокалы за хозяина торжества.

Эммануэль Турецкая

Фото: Пресс-служба

Завершился вечер музыкальным сюрпризом – трогательным и нежным выступлением юной и талантливой певицы Эммануэль Турецкой, дочери знаменитого Михаила Турецкого.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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