Ирина Апексимова с красавицей-дочкой, Валентин Юдашким в молодежном образе и другие звезды на открытии модного бутика

Отпраздновать появление новой точки на fashion-карте столицы собрались друзья и почетные гости бренда, которые высоко ценят моду и традиции. Мероприятие посетили Валентин Юдашкин, Ирина Апексимова с дочерью Дарьей, Божена Рынска, Екатерина Одинцова, Жанна Мартиросян, Лиана Турецкая с дочерьми Эммануэль и Сариной и многие другие.

Светское мероприятие прошло в традициях еврейской культуры. Основатель бренда Дэвид Ройтман поблагодарил всех собравшихся, после чего состоялась торжественной церемонии перерезания ленты, а затем к двери бутика была прикреплена огромная сияющая мезуза. Креплением мезузы на дверной косяк для евреев всегда было ознаменовано открытие любого нового дома, ведь этот важный символ еврейского дома оберегает народ еще со времен исхода из Египта.