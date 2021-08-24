Ирина Апексимова — о театре и женском одиночестве: «Те, кто попадаются — слабые»
Ирина Апексимова признается, она не стала руководителем случайно. Кроме того, что у нее есть серьезная школа Олега Павловича Табакова и многолетний опыт развития театра Виктора Виктюка в Москве. Плюс организация частной антрепризы. Сегодня она работает для того, чтобы оставить свой след в истории: «Вот не станет меня, ну что останется? Пару снятых сериалов не самого лучшего качества. Поэтому надо что-то в жизни делать, чтобы это не зависело от твоего внешнего вида, комплекции, возраста, от того, как к тебе относятся. Мне нравится, что сейчас я делаю что-то руками», — говорит она.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ожидаемо, Ирина сталкивается с предубеждениями в сторону своего профессионализма, указывая на отсутствие менеджерского образования, ее «не считают своей»: «При этом я достаточно жесткий человек и кардинально решающий проблемы», — признается она. Напомним, что с 2015-го Ирина Апексимова является директором Театра на Таганке. За это время актриса сделала ремонт и заметно улучшила помещение.
Ирина не скрывает, что она полностью погружена в работу. А свой сильный характер артистка считает достоинством, а не недостатком. Несмотря на то, что при таком стальном стержне сложно устроить личную жизнь. Она признается: «Те, кто попадаются на моем пути — слабые. Видимо, потому что у нас тоже творческая деформация, я не общаюсь с представителями других профессий. Я общаюсь в творческой сфере, в которой мужчины пытаются зависеть от меня, а не стараются стать опорой для меня. Хотят пристроиться ко мне и за счет меня жить», — в заключение интервью призналась художественный руководитель.
Актриса одной из главных проблем театра назвала нежелание молодого зрителя идти на спектакли, а возрастных артистов и режиссеров — вовремя уходить на заслуженный отдых. Эти два явления между собой очень связаны: пока несовременные специалисты остаются на своих должностях, они не дают возможности нанимать профессионалов со свежим взглядом, новый зритель будет избегать постановок. Ирина видит решение не в тотальном увольнении членов команды, а скорее, в их собственном желании уступать место новому поколению, когда приходит время. Сама Апексимова надеется, что сможет почувствовать тот момент, когда ей самой надо будет идти на покой.
Фото и видео: Global Look Press, The City Talk
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