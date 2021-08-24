Ирина Апексимова — о театре и женском одиночестве: «Те, кто попадаются — слабые»

Ирина не скрывает, что она полностью погружена в работу. А свой сильный характер артистка считает достоинством, а не недостатком. Несмотря на то, что при таком стальном стержне сложно устроить личную жизнь. Она признается: «Те, кто попадаются на моем пути — слабые. Видимо, потому что у нас тоже творческая деформация, я не общаюсь с представителями других профессий. Я общаюсь в творческой сфере, в которой мужчины пытаются зависеть от меня, а не стараются стать опорой для меня. Хотят пристроиться ко мне и за счет меня жить», — в заключение интервью призналась художественный руководитель.

Актриса одной из главных проблем театра назвала нежелание молодого зрителя идти на спектакли, а возрастных артистов и режиссеров — вовремя уходить на заслуженный отдых. Эти два явления между собой очень связаны: пока несовременные специалисты остаются на своих должностях, они не дают возможности нанимать профессионалов со свежим взглядом, новый зритель будет избегать постановок. Ирина видит решение не в тотальном увольнении членов команды, а скорее, в их собственном желании уступать место новому поколению, когда приходит время. Сама Апексимова надеется, что сможет почувствовать тот момент, когда ей самой надо будет идти на покой.