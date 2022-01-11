Ирина Алферова пожаловалась на несправедливость авиакомпаний

«Ты, наверное, поэтому и становишься актером — нужно куда-то прикладывать свои силы. Я люблю ездить. Некоторые жалуются: «Самолеты, гостиницы…» А я обожаю гостиницы. Там ничего не нужно делать: ни убираться, ни раскладывать вещи, ни думать о еде», — поделилась с журналистами актриса. Однако она отметила, что не все бывает так гладко в путешествиях, и пожаловалась на работу авиакомпаний.

«Я страдаю только из-за кого, что актерам на гастролях не положен бизнес-класс. Это же как музыканту в багаж скрипку бросить. Мое тело тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно. Представляете, как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать?» — пожаловалась 70-летняя Алферова, упомянув, что самолет для нее как трамвай.

Артистка также рассказала, что отказалась от ВИП-палаты в больнице, когда ее госпитализировали с коронавирусом. «Сначала мы с мужем лежали в ковидной, потом в постковидной. И тоже так обидно: некоторые зрители думают, что мы лежали в какой-то специальной клинике, лечили нас по-особенному. Нет!» — посетовала звезда.