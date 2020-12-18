Ирена Понарошку в нежном образе в персиковом пальто пожаловалась на одиночество
Фото: www.instagram.com/irenaponaroshku/?hl=ru
Ирена Понарошку порадовала своих подписчиков нежной прогулочной фотосессией. Для нее Ирена выбрала очень стильный образ — примерила пальто очень нежного персикового оттенка, собрала волосы в конский хвост. Аксессуар Ирена выбрала самый что ни на есть женственный — букет цветов.
«Сегодня день такой был... очень хотелось на ручки. ⠀ А я же нынче без мужчины. На ручки взять некому. ⠀ Еле поймала себя за трусы, уже летящей в бездну под названием «Oй, я бедная-несчастная, некому меня пожалееееть». Там еще на стенах этой пропасти помадой написано: «А вот не надо было разводиться!» ⠀ И тут вспомнила, что отлично могу взять себя на ручки сама. Уложить в постельку. Сделать вкусный чай. Печеньки курьеру заказать. Носочки розовые тёплые надеть. Отменить дела. Отвечать только на те сообщения, на которые хочется. ⠀ Очень, знаете ли, приятно посидеть на ручках у родного, понимающего, любимого человека. Рекомендую», — рассказывает Ирена.
Подписчики поддержали — быть независимой намного лучше:
«А есть ли какие-нибудь премии за тексты в инстаграм? :))) я бы Вам вручила!», «Какая знакомая бездна) и надпись помадой)) но тоже научилась себя вытягивать и как оказывается, самой о себе можно позаботиться даже лучше, чем это сделает кто-то другой) », «Поддержать саму себя- милое дело!», «Возмутительно красивая!».
Фото и видео: Instagram Ирены Понарошку
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