Ирена Понарошку в нежном образе в персиковом пальто пожаловалась на одиночество

Ирена Понарошку порадовала своих подписчиков нежной прогулочной фотосессией. Для нее Ирена выбрала очень стильный образ — примерила пальто очень нежного персикового оттенка, собрала волосы в конский хвост. Аксессуар Ирена выбрала самый что ни на есть женственный — букет цветов.

«Сегодня день такой был... очень хотелось на ручки. ⠀ А я же нынче без мужчины. На ручки взять некому. ⠀ Еле поймала себя за трусы, уже летящей в бездну под названием «Oй, я бедная-несчастная, некому меня пожалееееть». Там еще на стенах этой пропасти помадой написано: «А вот не надо было разводиться!» ⠀ И тут вспомнила, что отлично могу взять себя на ручки сама. Уложить в постельку. Сделать вкусный чай. Печеньки курьеру заказать. Носочки розовые тёплые надеть. Отменить дела. Отвечать только на те сообщения, на которые хочется. ⠀ Очень, знаете ли, приятно посидеть на ручках у родного, понимающего, любимого человека. Рекомендую», — рассказывает Ирена.