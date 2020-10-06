Ирена Понарошку появилась в роскошном маленьком черном платье

Подписчики прокомментировали и образ ведущей, и ее рассуждения.

«Поведение женщины в комментариях - это вообще отдельный вид психоза. Особенно если тема какая-нибудь "мамская", типа гв, вакцин, горшков и прочего. Я когда сказала подруге, что буду вести блог для мам, она мне посоветовала запастись валерьянкой и выучить пару проклятий», «Иришка, ты реально классная ! Мой человечек ) обняла», «Я боюсь после этого поста мужики могут приободриться и чаще начать присылать фото», «Это в точку прям! У меня ещё иногда прощения просят после особенно резких выпадов. А потом опять ПМС», «Как хорошо вы всё описали. И молодец, что относитесь ко всему с юмором, а я вот не могу, завожусь сразу» , « Красотка!», «Ирена, я пока стабильно пишу, что вы красавица».