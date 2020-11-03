Ирена Понарошку показала роскошный образ в костюме-кимоно и золотых босоножках: «Красивая и душой, и телом»

Ирена Понарошку рассказала своим подписчикам, что ей часто приходится сталкиваться с негативом, и рассказала, как правильнее с ним работать.

«Странный день. Утром ко мне подошла женщина с лицом котёнка и сказала, что я старая и страшная. Потом привязался какой-то мужик – требовал, чтобы я надела маску: «Из-за таких как ты, дохнут люди!» Маску я надела, лишь бы отстал. И тут же на меня напрыгнула многодетная мать с криками: «Ага! Нацепила рабский намордник, продалась рептилоидам! Сколько тебе заплатили?»», – пишет Ирена. «По статистике с хамством, буллингом и речевой агрессией сталкиваются 40% пользователей Сети. Процент людей, которых травят оффлайн, в разы ниже. Именно поэтому мне в глаза ни разу не говорили, что я старая, страшная, да и про челн ни от кого новостей не допросишься.