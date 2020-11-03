Ирена Понарошку показала роскошный образ в костюме-кимоно и золотых босоножках: «Красивая и душой, и телом»
Фото: www.instagram.com/irenaponaroshku/
Ирена Понарошку рассказала своим подписчикам, что ей часто приходится сталкиваться с негативом, и рассказала, как правильнее с ним работать.
«Странный день. Утром ко мне подошла женщина с лицом котёнка и сказала, что я старая и страшная. Потом привязался какой-то мужик – требовал, чтобы я надела маску: «Из-за таких как ты, дохнут люди!» Маску я надела, лишь бы отстал. И тут же на меня напрыгнула многодетная мать с криками: «Ага! Нацепила рабский намордник, продалась рептилоидам! Сколько тебе заплатили?»», – пишет Ирена. «По статистике с хамством, буллингом и речевой агрессией сталкиваются 40% пользователей Сети. Процент людей, которых травят оффлайн, в разы ниже. Именно поэтому мне в глаза ни разу не говорили, что я старая, страшная, да и про челн ни от кого новостей не допросишься.
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#страхИненависть ⠀ Странный день. Утром ко мне подошла женщина с лицом котёнка и сказала, что я старая и страшная. ⠀ Потом привязался какой-то мужик – требовал, чтобы я надела маску: «Из-за таких как ты, дохнут люди!» ⠀ Маску я надела, лишь бы отстал. ⠀ И тут же на меня напрыгнула многодетная мать с криками: «Ага! Нацепила рабский намордник, продалась рептилоидам! Сколько тебе заплатили?» ⠀ Я попыталась убежать от нее, но напоролась на двух нетрезвых девиц, которые начали рассказывать, в каких гаванях побывал челн моего бывшего 🛶 ⠀ И тут с небес раздался голос: «БЛОК!» ⠀ Я вздрогнула. Кто здесь? Блок? Александр Александрович? Ночь, улица, фонарь, аптека? Что купить? Глицин, пустырник, пипетку? ⠀ Голос нетерпеливо повторил: «В БЛОК ИХ, ОКАЯННЫХ!» ⠀ По статистике с хамством, буллингом и речевой агрессией сталкиваются 40% пользователей Сети. Процент людей, которых травят оффлайн, в разы ниже. Именно поэтому мне в глаза ни разу не говорили, что я старая, страшная, да и про челн ни от кого новостей не допросишься. ⠀ За годы в Инстаграм я научилась слышать голос разума, который советует не подставлять другую щеку для симметрии, а сразу банить хейтеров. Это экономит много эмоциональных сил. ⠀ Однако есть еще один отличный совет от человека, который знает про хейт ВСЁ. В последнем интервью @xenia_sobchak рекомендует перерабатывать говно в энергию. Поддерживаю. Это даже экологичнее, чем солнечные панели. Чистая органика 💩🔋 ⠀ #HatersGonnaHate
За годы в Инстаграм я научилась слышать голос разума, который советует не подставлять другую щеку для симметрии, а сразу банить хейтеров. Это экономит много эмоциональных сил.»
К посту она прикрепила стильную фотографию, на которой появилась в утонченном костюме-кимоно сочного оттенка и золотых босоножках. Образ Понарошку очень понравился – поклонники нашли его гармоничным и стильным. Также они ответили и на комментарий Ирены.
«Это все последний день ретроградного Меркурия», «Черт, это очень смешно, Ирена!», «Какая вы красивая на этом фото», «Костюм невероятной красоты», «Ирена! Вы очень красивая, мудрая! Красивая душой и телом! Спасибо, что вы есть в сети, за вашу работу и заботы о нашем доме!» – пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram Ирены Понарошку
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