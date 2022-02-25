Иосиф Райхельгауз выгнал Марата Башарова из театра за одобрение военных действий: «Он повел себя отвратительно»
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Фото: instagram/ marabash1
Всем известно, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины. Большинство пользователей Instagram, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса, посчитали нужным выразить свое сочувствие украинскому народу и несогласие с действиями российской власти. Марат Башаров, напротив, поддержал президента.
Актер оказался в том меньшинстве, которое посчитало действия Владимира Путина в отношении Украины правильными. Он выложил в своем личном блоге пост с архивной фотографией, на которой стоит рядом с правителем, и подписал: «Спасибо». Эта публикация вызвала неоднозначную реакцию среди его подписчиков, но самое главное, что на это обратил внимание руководитель театра, в котором служил Башаров.
Иосиф Райхельгауз, который является художественным руководителем московского театра «Школа современной пьесы», прокомментировал действия актера следующим образом. «Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы. Больше М. Башаров никогда не выйдет на сцену нашего театра», — заявил режиссер.
Он пообещал поклонникам, что запланированные спектакли состоятся, но Башаров не будет принимать в них участия. Его заменит заслуженный артист России Вадим Колганов. Сам Марат эту новость пока не комментировал.
По данным издания News.ru, возможной причиной его увольнения было пьянство. Сейчас проходит фестиваль «Пять вечеров на Кипре», в котором Марат должен был принять участие, но по непонятным причинам не приехал на гастроли. Предполагается, что актер ушел в запой.
Фото и видео: Instagram